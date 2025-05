VÍDEO | Facção obriga suspeito de roubo a desfilar de calcinha na rua

Um homem acusado de cometer furtos foi punido por uma facção criminosa e, além de ser agredido, foi forçado a andar pelas ruas do Bairro da Paz, em Salvador (BA), vestindo apenas uma calcinha fio dental e sutiã.

Populares registraram o momento em vídeo e fizeram deboches enquanto o homem desfilava pelas ruas.

A identidade do suspeito e dos envolvidos na gravação ainda é desconhecida. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso.

