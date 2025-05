VÍDEO | Grave acidente com óbito em avenida movimentada de Cachoeiro

Um motociclista de 40 anos morreu após se envolver em um grave acidente na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada deste sábado (24).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima seguia no sentido OBC x BNH quando atropelou uma mulher que atravessava a via. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e colidiu com um carro de passeio que seguia no sentido contrário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado; no entanto, o motociclista já estava sem vida. A mulher atropelada foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia.

A Perícia Científica da Polícia Civil foi acionada para remover o corpo da vítima, que foi posteriormente transportado até o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

O condutor do veículo foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

Vídeo: Redes Sociais