VÍDEO | Grave acidente na BR-101 em Itapemirim deixa uma pessoa ferida

Uma pessoa ficou ferida após um grave acidente na BR-101, em Itapemirim, nesta sexta-feira (2).

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, Eco101, a ocorrência foi registrada às 11h46 desta sexta-feira (2), no quilômetro 409 da BR-101, e envolveu uma carreta.

Para o atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e do Samu. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. O trânsito no local segue em sistema pare e siga.

