Vídeo mostra onça sendo resgatada em Iconha; confira

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que equipes da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil resgatam uma onça-parda no Centro de Iconha, na manhã desta sexta-feira (2).

As imagens mostram o felino, assustado, sendo capturado com o uso de um CAMBÃO (instrumento utilizado na contenção de animais) e uma rede.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui