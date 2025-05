VÍDEO | Moto ‘curiosa’ de madeira vira atração nas ruas de Cachoeiro

Um motociclista de Cachoeiro de Itapemirim chamou atenção nas ruas e nas redes sociais ao ser flagrado pilotando uma motocicleta de madeira e usando um capacete nada convencional.

A cena inusitada causou descontração aos motoristas que passaram pelo motociclista nas ruas de Cachoeiro, na última terça-feira (20).

Vídeo: Arquivo Pessoal

O AQUINOTICIAS conversou com Tyler Durden, responsável pela motocicleta de madeira tratada, e ele contou que a ideia surgiu há anos e montar o projeto não foi tão fácil quanto parece.

Fotos: Arquivo Pessoal

De acordo com ele, a motocicleta é uma raridade de 1959 que ele adaptou para conseguir usar. Agora, ele desfruta do vento fresco no rosto enquanto passeia pelas cidades com seus capacetes tão criativos quanto a motocicleta.

Sobre os capacetes, Tyler conta que pensa em cada detalhe e envia o projeto para um amigo em Curitiba, onde os acessórios de segurança são fabricados.

Eu restaurei ela e adaptei para rodar com ela. A sensação de liberdade em pilotar ela é sensacional; contou Tyler.

Vídeo: Arquivo Pessoal

Fala sério, que ideia bacana, não é mesmo?!