VÍDEO | Motociclista colide com animais e fica ferido em Castelo

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado na noite desta quarta-feira (21) na rodovia ES-166, que liga os municípios de Castelo e Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.

De acordo com informações colhidas no local, o condutor da moto colidiu com animais que estavam soltos na pista.

Segundo testemunhas, os mesmos animais também atingiram outros três veículos — dois carros de passeio e uma carreta Scania —, mas apenas o motociclista se feriu. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, em estado grave.

O resgate contou com o apoio da primeira-dama de Castelo, Léia Ringuier Nali e do secretário estadual de Turismo, Vitor Coelho, que estavam nas proximidades e auxiliaram no socorro à vítima.

A Polícia Militar esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente e colher depoimentos. Até o momento, não foi possível identificar a origem dos animais que causaram o acidente.

Vídeo: Redes Sociais