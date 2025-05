VÍDEO | Motociclista fica ferido em grave acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido em um acidente no bairro Central Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (12).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. O estado de saúde da vítima não foi informado.

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o trânsito foi interditado em uma das vias.

