VÍDEO | Motociclista morre esmagado em grave acidente em Guaçuí

Um motociclista morreu em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (30), na BR-482, entre Celina e Guaçuí, nas proximidades da Mina d’Água.

De acordo com as informações, a rodovia apresenta intensa neblina, o que dificulta a visibilidade. Motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção.

Por conta do acidente, o trânsito está parcialmente interditado.

