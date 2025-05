VÍDEO | Motorista fica ferido após carro capotar em Castelo

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente com seu carro de hot dog na tarde desta sexta-feira (16), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Castelo.

De acordo com informações de moradores, o motorista é bastante popular na cidade por trabalhar diariamente com seu trailer estacionado em frente à agência do Banco do Brasil, no Centro.

Segundo testemunhas, o veículo tombou enquanto ele manobrava em uma ladeira de paralelepípedos.

O motorista sofreu ferimentos leves e permaneceu consciente no local até receber ajuda. Na imagem registrada por moradores, é possível ver o veículo tombado e o vendedor caído no chão, com escoriações visíveis.

Vídeo: Redes Sociais