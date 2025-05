VÍDEO | Motorista passa mal e atropela ciclista em Piúma

Um idoso passou mal enquanto dirigia pela Avenida Beira Rio, bairro Acaiaca, em Piúma, na tarde desta quinta-feira (8).

De acordo com informações preliminares, o idoso estava acompanhando da esposa que teria tentado frear o veículo, no entanto acabou atropelando um ciclista e batendo em outro carro que estava estacionado.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui