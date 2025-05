VÍDEO | Mulher fica presa às ferragens em grave acidente em Cachoeiro

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão foi registrado na noite desta quarta-feira (28) na BR-492,localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram o automóvel com a lateral completamente destruída após atingir a parte frontal do caminhão. Os veículos ficaram atravessados na pista, dificultando o trânsito na região.

Testemunhas contaram que o veículo teria invadido a contramão, entretanto essa informação não foi confirmada.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para prestar socorro e controlar o tráfego no local.

