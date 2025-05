VÍDEO | Onça é flagrada ‘passeando’ e assusta moradores em Iconha

Uma onça-parda foi flagrada “passeando” no Centro de Iconha nesta sexta-feira (2). O animal foi visto logo no início da manhã por pessoas que passavam pelo local.

Moradores registraram o fato, surpresos e com receio de que a onça pudesse atacar alguém caso se sentisse ameaçada. Assustada, a onça chegou a entrar em uma garagem para buscar abrigo.

O coordenador da Defesa Civil de Iconha, Abel Fortuna, contou que a onça-parda foi vista circulando pela Avenida Muniz Freire, nas proximidades de uma academia e da Câmara Municipal de Vereadores.

