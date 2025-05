VÍDEO | Ônibus é incêndiado no Corte Grande em Cachoeiro

Moradores do bairro Corte Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, incendiaram um coletivo urbano durante uma manifestação.

De acordo com informações colhidas no local, a manifestação teria ocorrido devido a um assassinato no bairro.

O portal AQUINOTICIAS entrou em contato com as Polícias Civil e Militar. Mais informações em instantes!

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais