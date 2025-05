Vídeo | Padre é flagrado bêbado e ameaçando frentistas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o padre Danilo Felix Franco, de 37 anos, visivelmente embriagado, xingando frentistas e quebrando garrafas em um posto de combustível.

Conforme apuração do portal Metrópoles, a gravação foi feita na última segunda-feira (19), em Registro, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que o padre havia ingerido bebida alcoólica. Em seguida, ele começou a quebrar garrafas no chão e a ameaçar os funcionários do estabelecimento.

Ainda segundo a PM, o religioso apresentava sinais claros de embriaguez: fala desconexa, andar cambaleante e forte odor de álcool. Ao tentarem contê-lo, os funcionários foram novamente insultados e ameaçados.

Vídeo: Redes Sociais

O que diz a igreja?

Procurada pelo Metrópoles, a Diocese de Registro enviou, em nota, um esclarecimento do bispo dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior sobre o ocorrido. No pronunciamento, o sacerdote lamentou o “escândalo” e disse que a atitude desfigura a missão católica. Leia a nota na íntegra:

“Tendo tomado conhecimento dos últimos fatos envolvendo um membro de nosso Clero Diocesano, vimos a público pedir perdão pelo escândalo gerado entre os fiéis católicos, diante daqueles que mesmo não professando a fé católica têm grande estima e proximidade à Igreja e, enfim, aos que porventura foram moralmente feridos por tais fatos.

Com efeito, nos recorda o saudoso Papa Francisco que ‘a Igreja, na sua essência, é uma Igreja de fé e sempre relacional, e só curando as relações doentias é que nós podemos tornar a Igreja sinodal. Como poderemos ser críveis na missão se não reconhecemos os nossos erros e não nos inclinamos para curar as feridas causadas com os nossos pecados?’.