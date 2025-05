VÍDEO | Polícia descobre laboratório de drogas em residência de Guaçuí

A Polícia Militar, descobriu na última segunda-feira (19) um laboratório para refino de entorpecentes em uma residência no bairro Cid Moreira, em Guaçuí.

Equipes da Ronda Ostensiva Rural (ROR) e da Força Tática do 3º Batalhão conduziram a operação. A ação resultou na apreensão de diversos materiais utilizados na fabricação de drogas, além da prisão de um suspeito.

Durante a busca no imóvel, os policiais encontraram uma quantidade significativa de materiais usados para o refino de cocaína, como microtubos, balança de precisão, mini liquidificador e substâncias químicas – entre elas cafeína, lidocaína e ácido bórico. Também foram apreendidos 9 gramas de cocaína, 11 gramas de crack e 4 buchas de maconha. Além dos entorpecentes, um colete preto com placas de aço foi recolhido pelos agentes.

O suspeito alegou que a residência e os materiais não eram de sua propriedade. No entanto, ainda assim foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências cabíveis.

