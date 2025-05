Vídeo | Veículo da prefeitura de Mimoso é flagrado em uso irregular

Um veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul foi flagrado, nesta semana, sendo utilizado de forma indevida no centro de Cachoeiro de Itapemirim. Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher aparece colocando sacolas de supermercado no porta-malas do veículo público, após sair com um carrinho de compras de um estabelecimento comercial.

As imagens geraram indignação entre moradores de Mimoso do Sul, que criticaram o suposto uso pessoal do carro da saúde. Muitos relataram dificuldades em conseguir transporte para consultas médicas fora do município e classificaram o caso como um desrespeito ao patrimônio público.

Em nota, a Prefeitura de Mimoso do Sul informou que o motorista envolvido foi identificado e, como medida imediata, afastado de suas funções por 30 dias, sem remuneração. A administração municipal também instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais