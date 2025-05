Vila Velha: Polícia encontra plantação de maconha dentro de residência

Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (15) após a Polícia Militar encontrar uma estufa para cultivo de maconha dentro da casa onde ele morava, no Morro da Lagoa, em Vila Velha.

A ação foi resultado de uma denúncia anônima. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito percebeu a movimentação pelas câmeras de segurança e tentou fugir pulando o muro da casa vizinha, mas foi detido.

Com ele, os militares encontraram uma grande quantia em dinheiro, cujo valor não foi divulgado. Nenhuma droga foi localizada com o suspeito no momento da abordagem.

Dentro da residência, os policiais descobriram dois cômodos adaptados como estufa. Havia pés de maconha recém-podados e sacolas com porções da droga já embaladas, prontas para o comércio ilegal.

O material foi apreendido e o homem foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas.