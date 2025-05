Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam fim do casamento após cinco anos

Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam os fãs nesta quinta-feira (27) ao anunciarem o fim do casamento de cinco anos.

A influenciadora usou sua rede social para anunciar a separação.

Três filhos pequenos

Durante o relacionamento, Virginia e Zé Felipe tiveram três filhos: Maria Alice, de 3 anos; Maria Flor, de 2; e o caçula, José Leonardo, de apenas seis meses.

Comunicado oficial

A influenciadora também reforçou que o respeito entre os dois permanece e que o foco agora é o bem-estar das crianças.

Separação amigável

Apesar da comoção dos fãs, Virgínia garantiu que a decisão foi amigável e sem conflitos públicos. Ambos devem continuar mantendo uma relação próxima por causa dos filhos.

Fãs reagiram nas redes

A notícia causou grande repercussão nas redes sociais. Em poucas horas, os nomes Virginia e Zé Felipe estavam entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com milhares de mensagens de surpresa, apoio e especulações sobre os motivos da separação.

Casamento foi marcado por exposição nas redes

Não é segredo que o casal sempre teve a vida conjugal expostas, com direito a vídeos diários, participações musicais e campanhas publicitárias. Virginia, que hoje é uma das maiores influenciadoras do país, sempre compartilhou momentos da vida em família com o público.

O que acontece agora?

Mesmo com o fim do relacionamento, ambos continuarão atuando em seus respectivos projetos. Virginia segue à frente de sua marca de cosméticos e programas no YouTube, enquanto Zé Felipe mantém sua carreira na música.