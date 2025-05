Vitória dá posse a novos professores aprovados em concurso público

Mais um passo importante foi dado nesta terça-feira (13) para o fortalecimento da educação pública em Vitória. Professores aprovados no último concurso do magistério tomaram posse em cerimônia realizada na Prefeitura, com a presença do prefeito Lorenzo Pazolini, da vice-prefeita Cris Samorini, e da secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner.

Os profissionais foram aprovados por meio do Edital nº 001/2024 e vão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ciências, Geografia, Educação Especial e Matemática, para o cargo de Professor de Educação Básica I, II e III – 44 horas.

Educação como prioridade da gestão

Durante o evento, o prefeito Pazolini destacou os avanços realizados na rede municipal, como a reforma de todas as 104 escolas, a ampliação da educação em tempo integral de 4 para 41 unidades, além da climatização de ambientes e investimentos em infraestrutura.

“Mais importante que as obras é termos profissionais comprometidos, sensíveis às realidades dos nossos territórios e capazes de acolher cada criança com empatia e dedicação. Vocês são agora a face do poder público na vida desses jovens”, afirmou o prefeito.

Acolhimento e valorização do magistério

A vice-prefeita Cris Samorini reforçou o compromisso da gestão com a valorização da carreira docente: “Estamos felizes e honrados com a escolha de vocês por essa missão tão nobre. A educação é o motor de transformação social e nossa rede oferece um ambiente acolhedor, com diálogo, exigência e reconhecimento”.

A secretária Juliana Rohsner apresentou a estrutura da rede e destacou os avanços recentes da educação municipal. “Queremos escolas vivas, alegres, com projetos relevantes e que respeitem os estudantes. Estamos aqui para apoiar e fortalecer cada um de vocês.”

Formação e início das atividades

Após a posse, os educadores escolheram os locais de atuação e passam a participar da formação promovida pela Subsecretaria de Gestão Pedagógica, já se preparando para atuar no ano letivo de 2025.

Desde o início da atual gestão, quase 700 profissionais foram nomeados para atuar na Rede Municipal de Ensino de Vitória por meio de concurso público.

Gratidão e compromisso

Em nome dos novos professores, o educador Stanley de Souza agradeceu à família, aos mestres e à rede pública de ensino que contribuiu para sua trajetória. “A palavra neste momento é gratidão. Ingressar na Prefeitura de Vitória é uma grande conquista e uma enorme responsabilidade”, declarou.