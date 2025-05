Vocalista do 3 Doors Down revela que está com câncer em estágio 4

Brad Arnold, vocalista da banda 3 Doors Down, revelou que foi diagnosticado com câncer renal. Em um vídeo publicado em seu Instagram nesta quarta-feira (7), o cantor disse que está com carcinoma renal de células claras em estágio 4, com metástase no pulmão.

“Oi, pessoal, aqui é o Brad, do 3 Doors Down. Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Tenho notícias que não são muito boas. Eu estava doente há algumas semanas, fui ao hospital para fazer alguns exames e recebi o diagnóstico de que eu tenho carcinoma renal de células claras, com metástase no meu pulmão. E é estágio 4, o que não é muito bom”, lamentou o artista.

Segundo o Ministério da Saúde, o carcinoma de células reais é o tipo mais comum de câncer de rim. O estágio da doença é o principal fator prognóstico, e o tratamento inclui cirurgia, imunoterapia e radioterapia.

“Servimos a um Deus poderoso e Ele pode superar tudo”, completa Brad no vídeo, mantendo-se otimista. “Não tenho medo, não tenho medo algum, mas isso vai nos forçar a cancelar a turnê no próximo verão, e sentimos muito por isso. Adoraria que vocês me apoiassem em orações sempre que possível.”

Estadao Conteudo