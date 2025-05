“Vou deixar de ser fiscalizador para ser fiscalizado”, diz Brás

O vereador Brás Zagotto (Podemos), em seu oitavo mandato na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, se prepara para trocar o Legislativo pelo Executivo. Convidado pelo prefeito Theodorico Ferraço (PP), o parlamentar deve se licenciar do cargo na próxima semana para assumir a recém-criada Secretaria de Limpeza Pública, no contexto da reforma administrativa promovida pela atual gestão.

A nomeação, conforme confirmado por Zagotto ao portal AQUINOTICIAS.COM, será publicada no Diário Oficial do Município. Ele justificou a mudança com base na urgência de resolver questões relacionadas à limpeza urbana. “Vou deixar de ser fiscalizador para ser fiscalizado. Nosso objetivo é trabalhar pela cidade, melhorar a limpeza e ajudar o prefeito e a população”, afirmou.

Não é a primeira vez que Brás ocupa um cargo no Executivo. Ao longo da carreira, já foi secretário de Limpeza Pública, secretário de Interior e diretor de Obras, tendo atuado nas gestões de Ferraço, Casteglione e Valadão. Também presidiu a Câmara Municipal nos anos de 2001 e 2024.

Representação feminina na Câmara

Com sua saída temporária do Legislativo, a primeira suplente do Podemos, Ednalva Marin, deve assumir a vaga. Aos 37 anos, formada em Gestão Pública, Ednalva obteve 987 votos nas eleições de 2024 e fará sua estreia como vereadora.

A posse de Ednalva também reestabelece a representação feminina na Casa. A Câmara estava sem vereadoras desde que Renata Sabra Baião Fiório (PP) se licenciou para chefiar a Secretaria Municipal de Saúde.