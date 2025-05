Zema ironiza Lula com montagem de bebê reborn nas redes sociais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para ironizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma publicação, Zema compartilhou uma montagem de Lula como um bebê reborn — boneca hiper-realista que imita recém-nascidos — acompanhada de críticas à condução do governo federal.

“Vendo bebê reborn governo Lula. Custa caro, apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo”, escreveu o governador. Na legenda, Zema ainda perguntou se alguém gostaria de “adotar” o “reborn”, reforçando a provocação ao afirmar que o presidente “vive no passado e pesa no bolso”.

O ataque ocorre em meio às denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na mesma rede social, Zema questionou a permanência de ministros no governo após a revelação de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo o governador, “mais de R$ 6 bilhões foram desviados do INSS e só um ministro caiu”. Ele cobrou a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e afirmou que “roubar aposentado é covardia” e que “proteger ‘companheiro’ corrupto é cumplicidade”.

Em resposta, o Partido dos Trabalhadores (PT) acionou a Justiça para tentar obrigar o governador a excluir a postagem. No entanto, o pedido foi negado pela juíza Vanessa Trevisan, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Na decisão, a magistrada considerou que o conteúdo se enquadra no contexto do debate político e determinou que Zema apresente defesa no prazo de 15 dias. Apenas após essa manifestação será avaliada a possível retirada da publicação.