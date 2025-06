Ação Pastoral reúne paróquias de Cachoeiro para escuta e reformulação

Na noite da última quarta-feira, 04 de maio, às 19h30, a Comunidade São Francisco de Assis, pertencente a Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus de Maria, em Cachoeiro de Itapemirim, acolheu um importante encontro com o Vicariato de Ação Pastoral da Diocese.

A reunião foi marcada por um momento de escuta e reflexão sobre a reformulação dos regimentos dos Conselhos Pastorais Paroquiais (CPPs).

A iniciativa reuniu seis representantes dos Conselhos Pastorais Paroquiais (CPPs) das nove paróquias que compõem a área pastoral de Cachoeiro, em um espaço de partilha e construção coletiva. O encontro teve como objetivo principal discutir a atualização do decreto que rege os conselhos pastorais, fortalecendo a missão evangelizadora das comunidades.

O momento foi conduzido pelo padre João Batista Maroni, Vigário Episcopal para a Ação Pastoral, que guiou a escuta sinodal e as reflexões em torno das necessidades pastorais atuais. Também estiveram presentes o Frei Rildo, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Consolação; o padre Evaldo Ferreira Praça, Vigário Episcopal para Ação Social; e o padre Wesley Guimarães Pansini, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha (BNH).

“Durante a reunião, os participantes puderam apresentar sugestões, compartilhar experiências e esclarecer dúvidas a respeito da atuação dos CPCs em suas respectivas comunidades. A troca foi frutuosa e apontou caminhos para uma atuação mais coesa, participativa e evangelizadora nas diversas realidades paroquiais”, explicou Débora Joana, representante da Paróquia Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha).

