Acidente envolve carreta e mais sete veículos na BR-101, no ES

Na noite desta sexta-feira (13), por volta das 17h20, no km 231 da BR-101, em Fundão, um acidente envolveu sete carros e uma carreta, o que ocasionou em engarrafamento na rodovia.

Após o ocorrido, Eco101, Polícia Rodoviária Federal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, para prestar socorro ao envolvidos. Contudo, mesmo envolvendo uma grande quantidade de veículos, não houve nenhum ferido.

O trânsito chegou a fluir com desvio após o engarrafamento, porém, às 21h10 do mesmo dia foi totalmente liberado.

