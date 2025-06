Adolescente é apreendido com pedras de crack em Alegre

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite da última terça-feira (3) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no distrito de Rive, em Alegre.

Policiais da Força Tática do 3º Batalhão realizavam patrulhamento quando avistaram o menor em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou dispensar um objeto que carregava no bolso.

Durante a abordagem, os militares localizaram 21 pedras de crack, um celular e a quantia de R$ 7 em espécie.

De acordo com a Polícia Militar, o entorpecente estava embalado e pronto para comercialização.

