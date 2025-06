Adolescente é assassinado em praça na Serra

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (7), na praça de Vila Nova de Colares, na Serra. Moradores relataram que a região era considerada pacata, mas vem sofrendo com o aumento da violência ligada ao tráfico de drogas.

O crime aconteceu pouco antes das 8 horas. A vítima, atingida por quatro disparos, morava em um condomínio próximo ao local do homicídio. Sua identidade não foi revelada pelas autoridades.

A mãe do jovem, visivelmente abalada, afirmou que o filho tinha envolvimento com o tráfico e que tentou, sem sucesso, afastá-lo dessa realidade.

Durante o atendimento à ocorrência, a Polícia Civil apreendeu um adolescente. Segundo relatos preliminares, ele teria tentado fugir do local no momento da abordagem. O rapaz foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Peritos estiveram na cena do crime, e as investigações seguem para identificar todos os envolvidos. Moradores confirmaram que o jovem era conhecido na comunidade e que havia relatos sobre sua participação em atividades ligadas ao tráfico de drogas.

O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

