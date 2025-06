Adolescente foge da PM e acaba detido em Mimoso do Sul

Um adolescente foi abordado por policiais militares após tentar fugir durante patrulhamento no último domingo (8), em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi visto com outro indivíduo em atitude suspeita na Rua Maria Buzim, nas proximidades de um pasto conhecido como “Rua da Antiga Creche”.

Ao notar a presença da viatura, um dos suspeitos colocou a mão na cintura e correu em direção ao matagal. Durante a perseguição, o suspeito sacou um revólver, mas ao perceber que seria alcançado, dispensou a arma e conseguiu escapar.

O segundo indivíduo também tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Com ele não foram encontrados nenhum material ilícito. Ao ser questionado, o mesmo informou não conhecer o outro suspeito e alegou que correu por medo, pois o comparsa estaria armado.

O adolescente sofreu escoriações leves no rosto ao cair em uma área com entulho durante a fuga. Ele recusou atendimento médico e foi liberado no local após a verificação dos fatos. A arma dispensada pelo primeiro suspeito não foi localizada.