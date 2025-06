Adolescente morre após comer bolo envenenado pela própria amiga

A morte de Ana Luiza, de 17 anos, após comer um bolo de pote com um bilhete misterioso, está sendo investigada pela polícia. O pai da jovem, Sílvio Ferreira das Neves, afirmou na terça-feira (3) que a colega responsável por entregar o doce dormiu na casa da família no fim de semana.

Segundo relatos do pai, a adolescente suspeita passou a noite na casa da vítima, do sábado (31) para o domingo (1º). No sábado, Ana Luiza comeu o bolo e começou a passar mal logo depois. Ela foi levada ao hospital, medicada e liberada.

Jovem morreu no dia seguinte, a caminho do hospital

Na manhã de domingo, Ana Luiza teve uma nova crise de mal-estar. De acordo com o pai, ela caiu no banheiro de casa e chegou a ser socorrida. No entanto, morreu a caminho do hospital.

Bilhete misterioso acompanhava o bolo de pote

O bolo foi entregue com um bilhete de remetente desconhecido, o que chamou a atenção da família. Inicialmente, acreditava-se tratar de uma brincadeira. Após a tragédia, a colega da vítima confessou ter sido a responsável pelo envio do doce.

Investigação aponta intoxicação alimentar como causa aparente

De acordo com a polícia, a causa preliminar da morte foi uma intoxicação alimentar. No entanto, a hipótese de envenenamento ainda não está descartada. Somente o laudo toxicológico poderá confirmar a origem do problema.

Polícia aguarda resultados de exames toxicológicos

A investigação está em andamento e os exames laboratoriais serão cruciais para esclarecer o caso. O material coletado no hospital e na casa da vítima foi encaminhado para análise técnica.

Pai da vítima pede justiça e esclarecimentos

Sílvio Ferreira das Neves se mostrou abalado e cobra respostas: “Minha filha morreu de forma inesperada, após comer algo que recebeu de alguém em quem confiava. Queremos a verdade”.

Família desconhecia qualquer desentendimento entre as jovens

Segundo o pai, não havia registros de brigas ou conflitos entre Ana Luiza e a colega que confessou o envio do bolo. As duas estudavam juntas e frequentavam o mesmo círculo social.

Caso repercute nas redes sociais e gera comoção

A história ganhou grande repercussão online. Termos como “bolo adolescente”, “envenenada por amiga” e “intoxicação alimentar” figuraram entre os mais buscados no Google e comentados nas redes sociais.

Autoridades reforçam alerta sobre consumo de alimentos sem origem clara

A polícia e especialistas em saúde alertam para os riscos de consumir alimentos caseiros de origem não verificada, especialmente em situações envolvendo bilhetes anônimos ou sem identificação clara do remetente.