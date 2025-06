Agora! Estudante é encontrada morta dentro de apartamento em Cachoeiro

Uma jovem, estudante de Medicina, foi encontrada em um apartamento no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (04).

De acordo com informações, a jovem, que era moradora de Baixo Guandu, possuía problemas cardíacos e foi encontrada sem vida dentro do banheiro do apartamento.

A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Científica estão no local.