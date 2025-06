Agora! Idoso é atropelado no Centro de Cachoeiro; veja vídeo

Um idoso foi atropelado na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (17).

De acordo com informações de pessoas que presenciaram o atropelamento, o idoso atravessava fora da faixa quando foi atingido por uma motocicleta. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver uma quantidade significativa de sangue e pessoas tentando ajudar enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde do idoso e do motociclista. O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar; mais informações em instantes.

VÍDEO: Redes Sociais