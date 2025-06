Agricultura regenerativa leva mais eficiência para campo; entenda

Você conhece a agricultura regenerativa? O conceito foi pautado no Sustentabilidade Brasil, nesta quinta-feira (12), pelo diretor acadêmico da FDC Agroambiental, Marcello Brito. O objetivo é levar mais eficiência para o campo. O especialista alertou para a importância da implementação dessa iniciativa no Agro brasileiro.

“A agricultura brasileira tem destaque mundial, mas tanto aqui no Brasil quanto lá fora a gente passa por um processo de evolução desse agro com as novas técnicas que hoje a gente chama de agricultura regenerativa, que é uma técnica de recuperação dos solos, de aplicação de bioinsumos, técnicas diferentes, apropriadas pela ciência”, explicou Brito.

O especialista ainda aponta que é tempo de os produtores rurais avançarem, uma vez que as tendênciads do mercado indicam que o critério do que é sustentável em práticas agronômicas está mudando.

Veja o depoimento