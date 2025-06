Alegre incentiva a adoção de cães vacinados e vermifugados

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), iniciou uma ação semanal para incentivar a adoção responsável de cães vacinados e vermifugados. Os animais estão prontos para receber um novo lar e aguardam por famílias dispostas a oferecer cuidado e carinho.

A iniciativa é conduzida pelo Centro de Castração Municipal, com apoio do Programa PETVida e do Governo do Estado do Espírito Santo. Além de promover a adoção, a campanha reforça a importância da guarda responsável.

Interessados em adotar podem entrar em contato pelo telefone (28) 3300-0107 ou comparecer diretamente na sede da SEMADS, localizada na Rua Dr. Chacon, número 212, no Centro, em Alegre.

Além disso, os cadastros para novas castrações seguem abertos na SEMADS, oferecendo à população a chance de contribuir ativamente com o bem-estar animal no município. A ação também visa ampliar o alcance do atendimento veterinário preventivo.