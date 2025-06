Alegre realiza seminário com foco em ensino de qualidade; veja

A Secretaria Executiva de Educação, de Alegre, promoveu, na quinta-feira (12), o I Seminário de Compartilhamento de Práticas Exitosas das escolas da rede municipal. A ação integra o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES) e tem como foco o fortalecimento da alfabetização e a melhoria contínua do ensino público.

Durante o evento, realizado com a presença de professores, gestores e técnicos da área educacional, foram apresentados projetos e experiências pedagógicas que têm gerado resultados positivos no processo de aprendizagem dos alunos. O seminário serviu como espaço de troca de conhecimentos e de incentivo à inovação no ambiente escolar.

Um dos momentos de destaque foi a pactuação de metas entre os representantes da rede municipal, alinhando objetivos e estratégias com foco na melhoria dos indicadores de aprendizagem, sempre com o olhar voltado para o futuro das crianças.

O encontro contou com a presença do prefeito Nirrô Emerick, do secretário executivo de Educação, Vanderson Valadares, além de diretores, pedagogos e representantes da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A participação de diferentes setores reforçou a importância da união de esforços para garantir uma educação pública cada vez mais qualificada.

Foto: Reprodução | PMA