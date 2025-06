Alfredo Chaves: cerejeiras iniciam floração no interior do município

As cerejeiras começaram a florescer no Sítio Monte Rá, localizado na comunidade de Redentor, interior de Alfredo Chaves, no Espírito Santo.

Com mais de 320 árvores plantadas, o local já está tomado por tons de rosa e promete se tornar, nas próximas semanas, um dos pontos turísticos mais buscados das montanhas capixabas. Atualmente, cerca de 20% das cerejeiras já desabrocharam, e o auge da floração está previsto para meados de julho.

Situado a mais de mil metros de altitude, o sítio pertence ao mestre Lee, imigrante japonês que chegou ao Brasil em 1971 com o objetivo de difundir a arte marcial. Ao escolher viver em Alfredo Chaves, Lee encontrou na natureza o refúgio ideal. Segundo ele, o plantio das cerejeiras teve como propósito “levar cor e alegria” à vida das pessoas.

Visitação gratuita, mas com responsabilidade

O bosque está aberto diariamente à visitação e atrai centenas de turistas durante o período da floração. A entrada é gratuita, porém os proprietários fazem um apelo: é essencial respeitar as regras de convivência e preservação para garantir a manutenção da beleza e do sossego do local.

Embora encantador, o sítio é uma propriedade privada e residencial, sem estrutura de turismo, como banheiros, lanchonetes ou áreas para piquenique. Por isso, não é permitido o acesso de grandes grupos, nem ações que comprometam a vegetação ou a tranquilidade da região.

Entre os cuidados exigidos estão: não bloquear a estrada com veículos, não se aproximar da residência principal, não deixar lixo no local e evitar qualquer contato com as plantas ou flores. O próprio mestre Lee reforça a importância de um passeio consciente, pautado no respeito à natureza e à comunidade local.

Beleza natural impulsiona turismo ecológico na região

O florescimento das cerejeiras em Alfredo Chaves integra um movimento crescente de turismo ecológico nas montanhas do Espírito Santo. A cada ano, mais visitantes buscam experiências em contato direto com a natureza, e espaços como o Sítio Monte Rá se destacam pela beleza cênica e pela proposta de preservação ambiental.