Aliado de Casagrande, Vitor de Angelo mira Câmara Federal

O secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, comunicou sua intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. À frente da segunda pasta com maior orçamento do governo estadual desde 2019, De Angelo se prepara para deixar o cargo com o objetivo de estrear na vida político-eleitoral, após uma trajetória marcada pelo perfil técnico e acadêmico.

Professor, historiador e cientista político, o secretário afirmou que sua decisão foi tomada em diálogo com o governador Renato Casagrande (PSB), que teria incentivado a candidatura como forma de dar continuidade ao legado da atual gestão na área da educação pública. Entre as principais ações destacadas por De Angelo estão a criação de 200 escolas em tempo integral, o fortalecimento das redes municipais de ensino e os avanços nos indicadores do Ideb, que elevaram o Espírito Santo ao topo do ranking nacional no ensino médio.

Embora ainda não tenha anunciado sua filiação partidária, o secretário sinaliza preferência por uma legenda do campo progressista e democrático, alinhada ao grupo político que sustenta o governo Casagrande. O governador, que articula sua pré-candidatura ao Senado, e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), possível nome para a sucessão no Palácio Anchieta, devem compor o núcleo central da estratégia eleitoral da base em 2026.

Vitor de Angelo admite que o perfil técnico e intelectual pode representar um desafio em meio a um cenário político marcado por forte apelo popular, mas defende que sua experiência na formulação de políticas públicas será um diferencial na disputa. Ele pretende concentrar sua atuação parlamentar na área da educação, sobretudo em temas ligados ao financiamento e à regulação federal do setor.

Vale lembrar que, em 2022, De Angelo integrou a coordenação da campanha de reeleição de Casagrande no primeiro turno. No segundo turno, a função foi assumida por Tyago Hoffmann (PSB), atual secretário de Inovação e Desenvolvimento do Estado.