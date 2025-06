Aliado de Hartung, Renzo reabre diálogo com Casagrande

Em um movimento que pode redesenhar alianças no tabuleiro político capixaba, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), esteve reunido com o governador Renato Casagrande (PSB) nesta segunda-feira (2), no Palácio Anchieta. O encontro, intermediado pelo deputado federal Da Vitória (Republicanos), presidente da sigla no Espírito Santo, chamou atenção por marcar um gesto público de aproximação entre lideranças que, até então, estavam em campos opostos.

Apesar das diferenças políticas recentes, o encontro foi descrito como institucional e voltado ao avanço de obras e projetos de infraestrutura no município de Colatina. Nas redes sociais, Renzo afirmou que a reunião teve como foco o “diálogo sobre as obras do Governo do Estado em andamento na cidade e novos projetos da administração municipal”.

Nos bastidores, no entanto, a leitura é de que o encontro teve contornos mais amplos. De acordo com interlocutores próximos ao grupo, além das pautas administrativas, o cenário político para as eleições de 2026 também entrou na conversa. A aproximação entre Casagrande e Renzo, até então em campos opostos, pode sinalizar articulações em curso para o futuro.

A reunião ocorre poucos dias após Renzo participar, em São Paulo, do evento de filiação do ex-governador Paulo Hartung ao PSD. A cerimônia contou ainda com a presença do presidente do Republicanos no Estado, Erick Musso — atual secretário de Governo de Vitória —, fortalecendo os sinais de reorganização dentro dos partidos.

Com essa movimentação, o prefeito de Colatina demonstra disposição para ampliar o diálogo institucional e político, ao mesmo tempo em que reforça seu protagonismo no cenário estadual. A reunião com Casagrande, embora centrada em temas administrativos, representa também um gesto estratégico que pode influenciar as composições eleitorais nos próximos anos.