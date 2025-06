Aliados de Bolsonaro articulam Michelle como vice de Tarcísio em 2026

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estudam uma estratégia para viabilizar a candidatura de Michelle Bolsonaro nas eleições de 2026, com a possibilidade de lançá-la como vice na chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A avaliação entre lideranças bolsonaristas é de que, apesar da popularidade e projeção nacional, Michelle ainda não teria respaldo político suficiente para encabeçar uma candidatura presidencial, especialmente por não ter ocupado cargos eletivos. Com isso, a composição como vice de Tarcísio seria um caminho para fortalecer sua trajetória política com vistas ao futuro.

Tarcísio de Freitas, nome bem avaliado pelo mercado financeiro, pelo Centrão e por parte da base bolsonarista, desponta como principal aposta do grupo para disputar o Palácio do Planalto em 2026, diante da inelegibilidade de Bolsonaro.

Caso a ex-primeira-dama aceite integrar a chapa como vice, a mudança abriria espaço para que outro nome do grupo dispute uma das vagas ao Senado pelo Distrito Federal. Michelle vinha sendo cotada para o cargo, mas o cenário no DF já conta com postulantes fortes da centro-direita, como o governador Ibaneis Rocha (MDB) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF).