Alunos vivem experiências internacionais no CEI de Vitória

O Centro Estadual de Idiomas (CEI), instalado no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Vitória, realizou, ao longo do mês de junho, uma série de atividades com foco na integração pedagógica, no incentivo ao aprendizado de idiomas e no fortalecimento do vínculo entre a escola e a comunidade.

As ações fizeram parte do projeto “Experiências que Inspiram” e envolveram estudantes, ex-alunos, intercambistas internacionais e famílias. A programação teve início com um bate-papo entre alunos do CEI e ex-intercambistas do programa de intercâmbio da Secretaria da Educação (Sedu). Os convidados compartilharam experiências vividas no exterior, explicaram o processo seletivo e incentivaram os estudantes a se dedicarem aos estudos para conquistar oportunidades semelhantes.

Outro destaque foi a visita de um grupo de universitários da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que está em viagem pelo Brasil. Durante uma roda de conversa, os alunos do CEI puderam praticar a conversação em inglês com os visitantes, vivenciando um momento de imersão linguística e troca cultural.

Também foi promovida uma reunião com pais e responsáveis, com o objetivo de apresentar o funcionamento do Centro de Idiomas, esclarecer diretrizes pedagógicas e aproximar ainda mais as famílias do ambiente escolar.

De acordo com o coordenador pedagógico do CEI Prof. Fernando Duarte Rabelo, Geovander Quirino, as atividades são essenciais para ampliar os horizontes dos estudantes. “É sempre muito importante trazer os estudantes para essas vivências, para que eles possam sentir e ver na prática que o sonho deles pode estar mais próximo e real do que imaginam. Nosso objetivo é mostrar os caminhos, ampliar o olhar e fazer com que pensem para além da sala de aula. O CEI é sobre transformar e mudar a vida dos nossos alunos”, afirmou.

As ações buscam fortalecer o aprendizado de idiomas, proporcionar vivências interculturais e contribuir para o sucesso acadêmico e pessoal dos alunos da rede estadual.