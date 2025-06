Anarriê! Confira dicas para ganhar dinheiro com as festas juninas

Junho chegou trazendo bandeirinhas coloridas, fogueiras e muita comida boa. As festas juninas são tradição no Brasil inteiro, e aqui em Cachoeiro não é diferente. Tem quermesse, arraiá de escolas, igrejas e bairros. Com tanta movimentação, também surgem boas chances para quem quer reforçar o orçamento.

Muita gente ainda não se deu conta, mas esse período é um prato cheio para fazer renda extra com coisas simples, muitas vezes usando o que já tem em casa. Dá para começar pequeno, vendendo na vizinhança, pela internet ou até participando de eventos comunitários. O importante é ter disposição, criatividade e carinho no que for fazer.

Para quem está precisando de um dinheiro a mais, seja para pagar contas, investir em algo maior ou apenas garantir uma folga no orçamento, aqui vão algumas ideias práticas para aproveitar essa época do ano e transformar festa em lucro:

Comidas típicas vendem muito

Pamonha, canjica, curau, bolo de milho, cocada, pé de moleque, arroz-doce, pipoca… tudo isso é tradição e vende fácil. Se souber fazer bem, capriche na apresentação e divulgue no WhatsApp, Instagram ou grupos da sua cidade. Porções individuais, bem embaladas, são mais atrativas e práticas para vender.

Pamonhas são comidas típica das festividades juninas e julhinas

Espetinhos e caldos

Se tiver um espaço seguro na frente de casa ou conseguir um cantinho em festas de bairro, montar uma barraquinha com espetinhos ou caldos é sucesso. Caldo verde, vaca atolada e canjiquinha são ótimos para essa época mais fria. E espetinho ninguém resiste.

Roupas e acessórios caipiras

Muita gente procura roupa para festa de escola ou igreja e nem sempre quer comprar nova. Costura, conserto, aluguel ou até customização de roupas antigas são boas opções. Também dá para fazer lacinhos, chapéus decorados, tiaras e vender como kit.

Decoração junina artesanal

Bandeirinhas, enfeites de mesa, centros decorativos com palha, juta, EVA e papel colorido vendem bem, principalmente para escolas, creches e empresas. Se você gosta de artesanato, é hora de colocar a mão na massa.

Decoração de festa junina (foto: Elvis Edison/Prefeitura de Caruaru)

Jogos e brincadeiras

Pescaria, jogo da argola, correio elegante… quem organiza festas precisa desses materiais e nem sempre tem tempo de fazer. Dá para alugar as brincadeiras ou montar kits prontos com tudo que a pessoa precisa para organizar em casa.

Kits juninos prontos

Monte caixas com quitutes típicos (bolo, paçoca, pipoca, doce de leite, entre outros), arrume tudo bonitinho e ofereça como presente ou lembrança. Muita gente compra para presentear amigos e colegas de trabalho.

Seja qual for a ideia que você escolher, o segredo está na divulgação. Use o WhatsApp com fotos caprichadas, redes sociais com promoções, e não tenha vergonha de oferecer. Essa época é cheia de oportunidades para quem quer trabalhar de forma honesta e criativa.