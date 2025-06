Anchieta abre inscrições para o Café Empresarial com Inovação

Estão abertas as inscrições para o Café Empresarial com Inovação. A proposta é oferecer conhecimentos sobre inteligência artificial, educação financeira e inovação para os empresários de Anchieta. O encontro será no dia 25 de junho, das 18 horas às 21h, no Restaurante Novos Sabores, na Sede de Anchieta.

Será uma oportunidade para que os empreendedores de Anchieta ampliem suas redes de contatos, troquem experiências e se atualizem sobre o que as ferramentas da inteligência artificial podem auxiliar no cotidiano para a inovação nos negócios.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Programação:

18:00h – Abertura

18:15h – Educação Financeira com Sicred- Anchieta

18:50h – Dinâmica

19:10h – Palestra: Inteligência Artificial nos negócios, com Otávio Lube – Sebrae

20:00h – Café com networking

21:00h – Encerramento

Serviço: Café Empresarial com Inovação

Data: 25/06/2025

Horário: das 18h às 21h

Local: Restaurante Novos Sabores – Rodovia do Sol, 2660, Portal de Anchieta

Inscrições: https://forms.gle/UMpWyYXmZafHYe8a9

Realização: Sicredi, Inovação Litoral Sul e SEBRAE-ES.