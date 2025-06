Anchieta: programação lúdica celebra Meio Ambiente no sábado (8)

No próximo sábado (8), no Parque Sede da RDS Papagaio, em Anchieta, será realizada uma programação especial dedicada à educação ambiental.

A ação “Meio Ambiente no Parque” acontece de 9h às 17h e vai oferecer, em especial para as crianças, diversas atividades gratuitas que unem diversão, conscientização e sustentabilidade.

Além disso, também haverá apresentações teatrais, contação de histórias, oficinas, brincadeiras ao ar livre, caça ao tesouro, pintura no rosto, distribuição de pipoca e algodão doce, além da coleta de tampinhas e lixo eletroeletrônico.

Assim, o objetivo do evento é sensibilizar o público sobre a importância da preservação ambiental.

