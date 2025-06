Anchieta terá Festival de Música e Sustentabilidade no fim de semana

Em Anchieta, neste fim de semana, acontecerá o Festival de Música e Sustentabilidade, na praia central. O evento ocorrerá das 18h às 00h, com entrada gratuita.

No festival haverá cerca de 60 expositores, com atividades voltadas para a cultura, o empreendedorismo e a economia criativa. Assim, os empreendedores vão oferecer uma variedade de produtos, incluindo moda, acessórios, brinquedos, artesanato, cosméticos e presentes.

Além disso, na praça de alimentação, 15 expositores estarão presentes com cerveja artesanal, lanches, petiscos e bebidas diversas. Também haverá, na programação musical, shows gratuitos todas as noites.

A participação dos empreendedores será definida por meio de edital da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que será divulgado em breve.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui