Apae inaugura sala voltada à reabilitação e autonomia dos pacientes

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), inaugurou a nova Sala de Atividade de Vida Diária (AVD).

O espaço foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar aos pacientes um ambiente que simula tarefas do cotidiano — como preparar refeições, vestir-se e cuidar da higiene pessoal — para promover maior autonomia e funcionalidade no dia a dia.

Segundo informações da coordenação do CER II, a nova sala reforça o compromisso com um atendimento humanizado, centrado na pessoa e voltado à inclusão social e à qualidade de vida. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, profissionais da saúde, usuários e familiares.

“Essa sala representa mais do que um novo ambiente físico. Ela simboliza nossa crença na capacidade de superação e evolução dos nossos atendidos, com o apoio de uma equipe técnica comprometida”, destacou a presidente da Apae, Gabriely Bergamin Bettini Pereira.

O espaço foi estruturado com ambientes simulando uma residência — incluindo quarto, sala, cozinha e banheiro — para que os pacientes possam treinar e readquirir a autonomia em tarefas do cotidiano, especialmente após traumas ou acidentes que comprometeram suas capacidades motoras.

A iniciativa representa mais um passo importante no fortalecimento da rede de atenção à saúde em Cachoeiro e na oferta de serviços especializados e acessíveis a quem mais precisa.