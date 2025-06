Apostas de Cachoeiro faturam prêmio da Lotofácil

O concurso Lotofácil 3412 foi realizado na noite deste sábado, 7 de junho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio atraiu milhares de apostadores em busca do tão sonhado prêmio principal. Duas apostas acertaram os 15 números sorteados e vão dividir o prêmio milionário.

Números sorteados na Lotofácil 3412:

03 – 04 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24

Premiação da Lotofácil 3412:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 958.145,25 cada

2 apostas ganhadoras, cada 14 acertos: 296 apostas ganhadoras, R$ 1.939,20

296 apostas ganhadoras, 13 acertos: 9.510 apostas ganhadoras, R$ 30,00

9.510 apostas ganhadoras, 12 acertos: 112.687 apostas ganhadoras, R$ 12,00

112.687 apostas ganhadoras, 11 acertos: 618.066 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Onde foram as apostas que ganharam com 15 pontos?

A Caixa Econômica Federal divulgou os municípios onde as duas apostas que cravaram os 15 números foram registradas:

ITAPETINGA/BA LOTERICA BARAO DA SORTE LOTERICA BARAO DA SORTE LTDA 15 Fisico Não Bolão 3 R$958.145,25 IRATI/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$958.145,25

Apostas ganhadoras com 14 acertos no Espírito Santo

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LOTERIA DO CASA GRANDE LOTERIA GUANDU LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.939,20 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LOTERIAS ITAOCA LTDA LOTERIAS ITAOCA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.939,20 LINHARES/ES LOTERIA LINHARES LTDA ME LOTERIA LINHARES LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.939,20 SAO MATEUS/ES LOTERIAS O ZEBRAO G M GROBERIO LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.939,20 SERRA/ES LOTERIA NOVA ALMEIDA J & J LOTERIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.939,20 VITORIA/ES S&L LOTERIAS LTDA S & L LOTERIAS LTDA 16 Digital Não Bolão 25 R$3.878,25

Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil. O apostador escolhe entre 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Entretanto, ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os sorteios ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).

