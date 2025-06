Aqui Pod entrevista o empresário Junior Jucy

O convidado especial do Aqui Pod desta segunda-feira (16) é o empresário Júnior do Brasil, mais conhecido como Júnior Jucy, que além de falar sobre a sua trajetória empreendedora de sucesso, também abordará os desafios do mundo dos negócios.

Mas o bate-papo, que começa às 16h, não vai se resumir apenas ao mundo empresarial, até porque Junior Jucy não é só referência nos negócios. A sua história pessoal também traz um legado inspirador, de motivação e transformação.

O empresário já palestrou em mais de 1.000 cidades do Brasil e 30 países do mundo, para públicos distintos. Ele ainda se destaca como influenciador por meio da suas redes sociais, que já reúne quase meio milhão de seguidores.

Junior Jucy entrará ao vivo, a partir das 16h, no canal do You Tube do AQUINOTICIAS.COM.