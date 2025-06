Aracruz: dono de restaurante e pousada é preso por furto de energia

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante nesta semana, acusado de furtar energia elétrica em um restaurante e pousada localizados no distrito de Santa Rosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A prisão foi efetuada por agentes do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, com apoio de peritos da Polícia Científica e técnicos da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Estado.

Durante a operação, as equipes constataram uma ligação clandestina diretamente conectada à rede elétrica da EDP. O ramal trifásico irregular abastecia todo o imóvel comercial sem passar por medição oficial, caracterizando crime de furto qualificado.

Apesar de o medidor de energia estar lacrado e sem apresentar sinais de violação, o consumo real não estava sendo registrado, o que reforçou a suspeita. A fraude foi confirmada pela perícia do Instituto de Criminalística, e a ligação irregular foi desfeita imediatamente pelos técnicos da concessionária.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Após o pagamento da fiança estipulada pela Central de Teleflagrante, ele foi liberado e irá responder ao processo em liberdade.

Além da responsabilização criminal, o proprietário também deverá arcar com os prejuízos financeiros causados à concessionária, conforme prevê a regulação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). A prática de ligações clandestinas é considerada crime e oferece sérios riscos à segurança pública, podendo causar curtos-circuitos, sobrecarga na rede e até incêndios.