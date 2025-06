As cidades inteligentes baseadas na sabedoria quilombola

A Connferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada de 11 a 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória (ES), recebeu em seu podcast o presidente e fundador da Associação Nacional dos Diplomados do Prominp-ANDP, Amilton Machado. Em entrevista conduzida pela jornalista Fernanda Zandonadi, Machado compartilhou sua trajetória, destacando a criação da entidade voltada inicialmente à empregabilidade no setor de petróleo e gás, e sua transformação para atuar em mudanças climáticas, com foco em comunidades quilombolas e povos tradicionais.

No bate-papo, ele defende a integração entre tecnologia e saberes ancestrais como caminho para o desenvolvimento sustentável. Propõe, ainda, que os quilombos sejam referência para cidades resilientes, por sua relação simbiótica com a natureza e organização coletiva. Machado apresentou também a proposta do uso de inteligência artificial como ferramenta para empoderamento dessas comunidades, possibilitando gestão territorial própria e políticas públicas mais eficazes, com base em dados reais, e não em levantamentos defasados.

A conversa também abordou iniciativas voltadas à energia fotovoltaica em regiões com baixo IDH e alto custo energético, como o Norte do país. Machado reforça que o progresso deve ser uma via de mão dupla: levar infraestrutura às comunidades sem apagar seus conhecimentos originários. Ele se mostra otimista quanto ao futuro, desde que o país invista em escuta ativa, tecnologia inclusiva e valorização da ancestralidade.

Amilton Machado Costa é mestre em Engenharia de Produção, com uma vasta experiência em energia fóssil e renovável, incluindo uma passagem pelo Cern, na Suíça, na área de Computação de Alto Desempenho. Amilton, que já foi Head de Petróleo e Gás da CNI e diretor de Conformidade do IPEM-RJ, hoje foca seu trabalho em Gestão Territorial e IA para Comunidades Quilombolas, além de atuar com carbono azul em negócios regenerativos em manguezais. Sua experiência em IA e sua metodologia própria para projetos sustentáveis serão fundamentais para a discussão sobre infraestrutura inteligente.

🔽 Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura e apresentação do evento

01:17 – Quem é Amilton Machado e o surgimento da ANDP

03:00 – Painel “Cidades do Futuro” e saberes ancestrais

04:40 – Quilombos e a gestão territorial com IA

05:23 – Prefeitos versus liderança coletiva nos quilombos

07:10 – Falta de dados sobre povos tradicionais

08:41 – Racismo algorítmico no reconhecimento facial

10:17 – Energia solar e escutativa em comunidades isoladas

13:29 – Proposta para a COP 30 com quilombos do Pará

17:11 – Otimismo com o futuro e a força da ancestralidade