Assembleia debate mortes na BR-101 e cobra duplicação da rodovia

Com a semana legislativa encurtada pelo feriado de Corpus Christi, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) concentra suas atividades nos primeiros dias, destacando-se a reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodosol, que acontece na quarta-feira (18), às 14h, no Plenário Rui Barbosa.

Na pauta, a apresentação de um relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) com dados alarmantes sobre acidentes fatais na BR-101. O encontro contará com a presença do superintendente da PRF no Estado, Wemerson Mario Pestana, além de representantes do DNIT, da concessionária Eco101, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e de autoridades estaduais.

De acordo com o presidente da comissão, deputado Fabrício Gandini (PSD), os números vão subsidiar o Legislativo na formulação de cobranças mais contundentes em relação à segurança viária e à duplicação da rodovia. “Com base técnica, poderemos exigir cronogramas realistas e abrangentes para toda a extensão da BR-101”, afirmou o parlamentar.

A apresentação incluirá séries históricas de acidentes, feridos e mortes, além do ranking de infrações mais recorrentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, distração ao volante e consumo de álcool. Também serão divulgadas estatísticas de autuações por radares, uso de cinto de segurança e licenciamento veicular, além das ações educativas desenvolvidas pela PRF.

A reunião ocorre a apenas oito dias do leilão que vai definir o novo concessionário da BR-101, marcado para o próximo dia 26 de junho. O tema é considerado estratégico para o futuro da infraestrutura rodoviária do Estado e para a redução de vítimas fatais nas estradas.

Criada em fevereiro de 2023, a Comissão Especial tem como missão acompanhar a situação e o andamento de obras de manutenção, melhorias e duplicação nas principais rodovias capixabas, com foco na fiscalização de contratos e na cobrança por resultados concretos.