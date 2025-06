Ataque russo a Kiev deixa mortos e pressiona diplomacia

A Rússia lançou, nesta terça-feira (17), um dos ataques mais devastadores contra Kiev desde o início da guerra em fevereiro de 2022, elevando ainda mais a tensão geopolítica entre Moscou e o Ocidente. Segundo autoridades ucranianas, mais de 440 drones e 32 mísseis russos atingiram a capital, deixando ao menos 15 mortos e dezenas de feridos, além de provocar destruição em áreas residenciais e infraestrutura crítica da cidade.

O ataque, que foi descrito pelo governo ucraniano como um “ato deliberado de terror”, também causou danos severos em 27 localidades da capital. Vídeos divulgados por meios de comunicação ucranianos mostram o momento em que um drone atinge diretamente um edifício, deixando equipes de resgate em busca de sobreviventes sob os escombros. O Ministro do Interior, Ilhor Klymenko, afirmou que “o inimigo não poupou drones nem mísseis”, em referência à escala do bombardeio russo.

Além de Kiev, outras regiões ucranianas foram atingidas, como a cidade portuária de Odessa, ao sul, onde 13 pessoas ficaram feridas. Relatos da agência Reuters apontam que moradores ouviram o som de mísseis e drones momentos antes das explosões, reforçando a sensação de vulnerabilidade em todo o território ucraniano.

Em contrapartida, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter interceptado 147 projéteis lançados pela Ucrânia na noite anterior, incluindo na região metropolitana de Moscou. A escalada de ataques bilaterais ocorre em meio à estagnação diplomática, após novas tentativas frustradas de negociação para encerrar o conflito, que já ultrapassa três anos.

Conforme anunciado pelo canal Band News, o recrudescimento do confronto reacende o alerta na comunidade internacional sobre o risco de prolongamento da guerra, num momento em que aliados da Ucrânia discutem novas sanções à Rússia e o envio adicional de armamentos.

