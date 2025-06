Atenção! Vitória oferece curso gratuito para gestantes

Não é apenas a casa e o enxoval que precisam estar prontos para a chegada de um bebê. O período do pós-parto é repleto de desafios e aprendizados para toda a família.

De volta a Vitória após percorrer o interior do Estado em 2024, o projeto de extensão “Tem Bebê Chegando”, da FAESA, retoma suas atividades com novas turmas.

A próxima edição do curso será realizada no dia 7 de junho, das 8h30 às 11h30, no campus da FAESA na Avenida Vitória. A programação inclui um café da manhã seguido por uma capacitação voltada para gestantes, casais e acompanhantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/LeNzdNqEJmEEq3dr8 . As vagas são limitadas.

O curso, ministrado por estudantes de Enfermagem da FAESA, oferece 15 vagas para mulheres entre 27 e 34 semanas de gestação, moradoras da Grande Vitória, que estejam realizando o pré-natal regularmente. A participação de um acompanhante é obrigatória. Uma nova turma está prevista para o mês de outubro.

Os encontros abordam desde a alimentação e cuidados no pré-natal até orientações práticas sobre parto, amamentação e os primeiros cuidados com o bebê. Também são oferecidas atividades como exercícios para facilitar o trabalho de parto, técnicas não farmacológicas de alívio da dor, arte gestacional e escalda-pés para relaxamento. Os participantes também aprendem práticas essenciais como aleitamento materno, manobras de desengasgo, banho do bebê, troca de fraldas, higienização do coto umbilical e cuidados no pós-parto.

De acordo com a professora e coordenadora do projeto, Lorrainy Rosa, o curso preenche lacunas deixadas pelo pré-natal tradicional. “Observamos a necessidade de desenvolver habilidades parentais que vão além da assistência médica. Desde 2023, já impactamos mais de 120 famílias, promovendo educação em saúde com afeto, acessibilidade e acolhimento”, afirma.

As aulas são conduzidas por estudantes do curso de Enfermagem da FAESA com orientação das professoras Lorrainy Rosa e Cristiane Mendes. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente no que se refere à promoção da saúde e bem-estar.

Informações:

Curso gratuito para gestantes – Projeto Tem Bebê Chegando

Público-alvo : Gestantes entre 27 e 34 semanas, moradoras da Grande Vitória, com pré-natal em dia. É obrigatório levar um acompanhante.

Vagas limitadas